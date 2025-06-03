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11:04, 3 июня 2025Культура

Российская певица рассказала о сидевшем у нее на шее муже-бизнесмене

Певица Штурм заявила, что ее бывший муж-бизнесмен был алкоголиком и игроманом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Наталья Штурм

Наталья Штурм. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица Наталья Штурм рассказала, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Павлов, с которым она развелась год назад, сидел у нее на шее, несмотря на то, что был «намного состоятельнее» ее. Слова артистки приводит издание Ura.ru.

«Но он с самого начала очень внимательно относился к моим деньгам. А те средства, которые он зарабатывал, он спускал на алкоголь и казино. Сейчас уже можно об этом честно сказать, мне плевать на него», — заявила Штурм.

Исполнительница призналась, что в тот период не понимала, что мужчина ей манипулирует, в том числе в вопросе финансов, и дарила экс-супругу дорогие подарки, а также оплачивала их поездки за границу.

Ранее Наталья Штурм призналась, что тратит на покупку продуктов меньше 2600 рублей в месяц.

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