Российская певица рассказала о сидевшем у нее на шее муже-бизнесмене

Певица Штурм заявила, что ее бывший муж-бизнесмен был алкоголиком и игроманом

Певица Наталья Штурм рассказала, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Павлов, с которым она развелась год назад, сидел у нее на шее, несмотря на то, что был «намного состоятельнее» ее. Слова артистки приводит издание Ura.ru.

«Но он с самого начала очень внимательно относился к моим деньгам. А те средства, которые он зарабатывал, он спускал на алкоголь и казино. Сейчас уже можно об этом честно сказать, мне плевать на него», — заявила Штурм.

Исполнительница призналась, что в тот период не понимала, что мужчина ей манипулирует, в том числе в вопросе финансов, и дарила экс-супругу дорогие подарки, а также оплачивала их поездки за границу.

Ранее Наталья Штурм призналась, что тратит на покупку продуктов меньше 2600 рублей в месяц.