Российская студентка поверила мошенникам и лишилась квартиры

25-летняя студентка из Мирного лишилась квартиры из-за мошенников

25-летняя студентка из города Мирного поверила мошенникам и лишилась квартиры. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в пресс-службе МВД по Якутии.

Девушке, которая учится на заочном отделении московского института, позвонили из «деканата» и попросили срочно зарегистрироваться на сайте вуза, назвав код из СМС. Вскоре после того, как она сделала это, с ней связалась лжесотрудница «Госуслуг».

Собеседница заявила россиянке, что к ее личному кабинету получили доступ злоумышленники. Через некоторое время жительнице Мирного позвонил мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он рассказал, что неизвестные оформили доверенность на совершение сделок с ее квартирой. Чтобы спасти жилье, собеседник порекомендовал ей провести «фиктивную» сделку купли-продажи недвижимости и заверил, что имущество останется в ее собственности.

В результате девушка быстро нашла покупателя на квартиру и продала ее за 3,8 миллиона рублей, после чего прилетела в Новосибирск, где обналичила вырученные деньги, обменяла на цифровую валюту, скачала электронный кошелек и зачислила туда всю сумму. Студентка поняла, что ее обманули, лишь тогда, когда средства исчезли с кошелька, а фейковый сотрудник перестал отвечать на звонки и сообщения. Из единственного жилья ей пришлось съехать — сейчас в нем проживает новый собственник.

Ранее жертвой подобного обмана стал житель Череповца, которой лишился квартиры и нескольких миллионов рублей из-за мошенников.