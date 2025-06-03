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11:28, 3 июня 2025Россия

Российских школьников решили обязать изучать духовно-нравственную культуру

Лубков: Школьников 5-7-х классов обяжут изучать духовно-нравственную культуру
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик РАО, доктор исторических наук Алексей Лубков заявил, что в России школьников 5-7-х классов обяжут изучать духовно-нравственную культуру, передает ТАСС.

Воплощать решение будут учителя истории, пояснил академик. Лубков отметил, что в школах страны введут предмет «Духовно-нравственная культура России» — в 5-м классе на него отведут 17 часов, а в 6-м и 7-м классах — по 34 часа.

«Курс будет обязательным. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы», — подчеркнул ректор МПГУ.

Лубков разъяснил, что содержание курса затронет духовно-нравственные ценности русской и российской цивилизации — через деятельность героев, через их жизнеописание и подвиги.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила сделать семьеведение обязательным для всех школ.

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