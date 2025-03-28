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16:26, 28 марта 2025Россия

В Госдуме предложили сделать семьеведение обязательным для всех школьников

Депутат Останина предложила сделать семьеведение обязательным для всех школ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила сделать образовательный курс семьеведение обязательным для всех школьников страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем образовательный курс внеурочной деятельности семьеведение сделать обязательным для всех школьников страны в рамках этого направления, включив его как прямую нормативно-обусловленную рекомендацию в федеральные образовательные программы», — сказала депутат.

По ее словам, курс преподают в 42 субъектах России. Парламентарий также напомнила, что на площадке комитета Думы два года назад создали рабочую группу, которая изучала практику реализации семьеведения во всех образовательных организациях страны.

С 2024-2025 учебного года в российских школах начали преподавать новый предмет — семьеведение. Уроки должны посещать учащиеся 5-9 классов. Это новая дисциплина, которая знакомит учеников с социальным институтом семьи.

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