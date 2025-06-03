ТАСС: ВСУ в Троицком в ДНР оставляли раненых сослуживцев умирать

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Троицком Донецкой народной республики (ДНР) оставляли раненых сослуживцев умирать на поле боя. Отношение украинских бойцов к товарищам раскрыл командир взвода БПЛА 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Даниил Иванов в беседе с ТАСС.

«Они оставляли своих людей, которые были уже контужены и ранены от артиллерии, которые были контужены и ранены от разрыва снарядов с FPV-дронов», — подчеркнул Иванов.

Командир отметил, что большая часть раненых бойцов ВСУ не выжила из-за отсутствия помощи и эвакуации.

Ранее стало известно, что потери ВСУ за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными. По данным еженедельных и суточных сводок Минобороны, в зоне группировки «Центр» ВСУ с января по май потеряли порядка 69,2 тысячи военных, в зоне «Севера» — около 42,9 тысячи военных. «Запад» лишился 40,5 тысячи бойцов, «Юг» — 36,6 тысячи, «Восток» — 23,9 тысячи, а «Днепр» — 10,6 тысячи солдат.