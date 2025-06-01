Раскрыты потери ВСУ с начала 2025 года

ТАСС: ВСУ потеряли более 220 тысяч военных с января по май 2025 года

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за первые пять месяцев 2025 года превысили 220 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает ТАСС.

По данным еженедельных и суточных сводок Минобороны, в зоне группировки «Центр» ВСУ с января по май потеряли порядка 69,2 тысячи военных, в зоне «Севера» — около 42,9 тысячи военных. «Запад» лишился 40,5 тысячи бойцов, «Юг» — 36,6 тысячи, «Восток» — 23,9 тысячи, а «Днепр» — 10,6 тысячи солдат.

Ранее сообщалось, что элитные части ВСУ понесли серьезные потери в результате боев за село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал исполняющий обязанности командира штурмовой роты 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Денис Деревин.

