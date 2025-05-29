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09:03, 29 мая 2025Бывший СССР

Элитные части ВСУ понесли серьезные потери

Командир Деревин: Элитное подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» понесло потери
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Элитное подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» понесло серьезные потери в результате боев за село Богдановка в ДНР. Об этом заявил исполняющий обязанности командира штурмовой роты 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Денис Деревин, передает ТАСС.

«Подготовленные подразделения были [в Богдановке], и работали они под прикрытием подразделения Мадьяра [БПЛА]. Это элитное подразделение. (...). Много их уничтожили, большую группу», — рассказал военный.

Деревин подчеркнул, что это позволило значительно сократить количество атак украинских БПЛА в регионе и упростило продвижение армии России. Он также добавил, что российские военнослужащие в боях за село столкнулись с 720-й бригадой морской пехоты.

Ранее Деревин рассказал, что операторы БПЛА ВС России перед штурмом населенного пункта Богдановка в Донецкой народной республике осуществляли сброс аудиоколонок на позиции противника с призывом к сдаче в плен. По его словам, противник не сдавался в плен и продолжал занимать свои позиции, оказывая сопротивление, и впоследствии был ликвидирован штурмовыми группами Вооруженных сил России. Он также отметил, что украинские войска пытались предпринять контратаки на уже занятые российскими войсками территории, но эти попытки провалились.

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