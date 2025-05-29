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04:14, 29 мая 2025Россия

Российские бойцы сбросили аудиоколонки на позиции ВСУ

ВС России в Богдановке сбрасывали аудиоколонки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Станислав Красильников

Операторы БПЛА ВС России перед штурмом населенного пункта Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР) осуществляли сброс аудиоколонок на позиции противника с призывом к сдаче в плен. Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.

«С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами внутри сброс колонок», — заявил Деревин.

По словам Деревина, противник не сдавался в плен и продолжал занимать свои позиции, оказывая сопротивление, однако был ликвидирован штурмовыми группами Вооруженных сил России. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались предпринять контратаки на уже занятые российскими войсками территории, но эти попытки также оказались неудачными.

Ранее Деревин рассказал, что штурмовая группа ВС России четыре дня находилась на скрытой позиции в трехстах метрах от укреплений противника перед штурмом Богдановки, передавая разведданные о выявленных огневых размещении ВСУ.

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