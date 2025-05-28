Штурмовики ВС РФ четыре дня находились вблизи укреплений ВСУ, передавая данные

Штурмовая группа ВС России четыре дня находилась на скрытой позиции в трехстах метрах от укреплений противника перед штурмом Богдановки, передавая разведданные о выявленных огневых размещении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Денис Деревин.

По его словам, воспользовавшись туманом группа преодолела расстояние два километра по полям и закрепилась с южной стороны в 300 метрах от опорника противника.

«Выявили опорные пункты противника на поступках к населенному пункту и те опорные пункты, те замаскированные позиции противника в самом населенном пункте Богдановка», — пояснил Деревин.

Проблема этой операции заключалась в том, что личный состав был сосредоточен на подходах к населенному пункту и к опорным пунктам противника. Вражеские силы создали мощную линию обороны, где каждый опорный пункт защищал соседний, добавил собеседник издания.

27 мая российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Старая Николаевка в Донецкой народной республике (ДНР), где боевые действия вели подразделения группировки войск «Юг».