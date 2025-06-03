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08:49, 3 июня 2025Россия

Российский политик избил женщину на глазах у ее ребенка

Экс-зампред Закс Кировской области Гукасов избил россиянку при ее ребенке
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Экс-зампред законодательного собрания (Закс) Кировской области Владислав Гукасов избил россиянку на глазах у ее ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, политик посчитал, что женщина, с которой он вступил в конфликт, подрезала его на дороге. Гукасов вышел из машины и сначала начал стучать по автомобилю пострадавшей, а потом, когда та вышла из машины, набросился на нее.

Отмечается, что у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce при развороте несколько раз переехал мотоциклиста.

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