В российском городе Rolls-Royce несколько раз переехал мотоциклиста

В Петербурге Rolls-Royce при развороте несколько раз переехал мотоциклиста

В Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce при развороте несколько раз переехал мотоциклиста. Пострадавшего в российском городе с тяжелыми травмами доставили в реанимацию. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все случилось на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Очевидцы отметили, что владелец Rolls-Royce после ДТП пытался снять номера.

До этого сообщалось, что в Находке мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе. Водитель не заметил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Мотоциклист остановился для оказания помощи, позже учащуюся госпитализировали.