В российском городе мотоциклист сбил школьницу

В Находке мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе

В Находке мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По предварительным данным, водитель ехал со стороны улицы Веселой к кольцу МЖК. Мотоциклист не заметил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

После он осмотрел пострадавшую и скрылся. Школьница получила травму. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и ведут поиски водители.

Ранее на юго-западе Москвы на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко мотоциклист сбил насмерть женщину на переходе. Предположительно, россиянка начала переходить дорогу на красный сигнал светофора.

До этого в Орехово-Зуеве мотоциклист на полной скорости влетел в пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.