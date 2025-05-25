В российском городе мотоциклист сбил школьницу

В Находке мотоциклист сбил школьницу на пешеходном переходе. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
По предварительным данным, водитель ехал со стороны улицы Веселой к кольцу МЖК. Мотоциклист не заметил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
После он осмотрел пострадавшую и скрылся. Школьница получила травму. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и ведут поиски водители.
Ранее на юго-западе Москвы на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко мотоциклист сбил насмерть женщину на переходе. Предположительно, россиянка начала переходить дорогу на красный сигнал светофора.
До этого в Орехово-Зуеве мотоциклист на полной скорости влетел в пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.