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11:57, 14 мая 2025Россия

В Москве мотоциклист сбил насмерть женщину на переходе и попал на видео

На юго-западе Москвы мотоциклист сбил насмерть женщину на переходе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

На юго-западе Москвы на пересечении проспекта Вернадского и улицы Кравченко мотоциклист сбил насмерть женщину на переходе. Его действия попали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На представленном ролике видно, как мотоциклист сносит горожанку, которая двигалась по «зебре». Москвичка от удара отлетает на несколько метров.

Предположительно, россиянка начала переходить дорогу на красный сигнал светофора.

В результате аварии оказалось затруднено движение в сторону Московской области. В Дептрансе водителям порекомендовали искать пути объезда.

До этого сообщалось, что двух человек сбила иномарка на улице Косыгина юго-западе Москвы.

Уточнялось, что после столкновения оба пешехода остались лежать на земле, при этом женщина находилась под машиной.

Еще раньше в Москве автомобиль столкнулся с подростками на электросамокате.

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