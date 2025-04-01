В Подмосковье мотоциклист на скорости влетел в пешехода

В Орехово-Зуево мотоциклист на скорости влетел в пешехода

В Орехово-Зуево мотоциклист на полной скорости влетел в пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария произошла на Северной улице подмосковного города. Мужчина начал перебегать дорогу, и в этот момент ехавший на большой скорости мотоциклист сбил его.

Пешеходу в результате ДТП оторвало руку. По данным канала, обоих мужчин спасти не удалось.

В этот же день массовое ДТП произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД). На магистрали столкнулись сразу семь автомобилей. На снятых очевидцем кадрах видно один из попавших в аварию автомобилей — легковушка повреждена сразу с нескольких сторон. Известно о четырех пострадавших.