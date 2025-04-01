Массовое ДТП с пострадавшими произошло на МКАД

Массовое ДТП произошло на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По его данным, на магистрали столкнулись сразу семь автомобилей. На снятых очевидцем кадрах видно один из попавших в аварию автомобилей — легковушка повреждена сразу с нескольких сторон.
ЧП произошло на 25-м километре МКАД. На данный момент известно о четырех пострадавших. Движение по дороге ограничено.
Ранее серьезная авария произошла в столичном районе Чертаново. В ней также пострадали четыре человека. Сразу после случившегося предварительной версией аварии была назвала неудачная попытка водителя уйти от столкновения. В результате маневра автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.