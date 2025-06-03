Российский тревел-блогер описал девушек в Таиланде фразой «пускаются во все тяжкие»

Российский тревел-блогер побывал в Таиланде и описал местных девушек фразой «пускаются во все тяжкие». Своим мнением он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, тайки зарабатывают разными способами — от продажи товаров на пляже до оказания некоторых услуг мужчинам. Они стоят у каждого местного бара и пытаются заманить туристов, часто делая это чересчур навязчиво.

«Обычно эти девушки одеты в "мини", чтобы вызывать интерес у белых мужиков. При этом тайки могут хватать прохожих за руки, вешаться им на шею и просто преграждать дорогу», — объяснил он.

Ранее этот же путешественник побывал на пляже в Дании. По его словам, многие девушки там часто загорают топлес.

