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15:15, 3 июня 2025Мир

Сенат США удалил с сайта один документ о России

Комитет Сената США по разведке удалил с сайта доклад о вмешательстве РФ в выборы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Hyungwon Kang / Reuters

Комитет Сената США по разведке удалил с официального сайта неподтвержденный доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Это объясняется изменениями во всех формах правления при переходе от администрации [экс-президента США] Джо Байдена ко второму сроку правления [действующего американского лидера Дональда] Трампа», — указывает издание.

Ранее Трамп заявил, что Россия потратила «два доллара» на вмешательство в американские выборы, при этом сами США в это время тратили миллионы долларов, в том числе два миллиона на «операции по смене пола в Гватемале» и 40 миллионов на «улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов».

Вот это да!
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