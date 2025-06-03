Сенат США удалил с сайта один документ о России

Комитет Сената США по разведке удалил с сайта доклад о вмешательстве РФ в выборы

Комитет Сената США по разведке удалил с официального сайта неподтвержденный доклад о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Это объясняется изменениями во всех формах правления при переходе от администрации [экс-президента США] Джо Байдена ко второму сроку правления [действующего американского лидера Дональда] Трампа», — указывает издание.

Ранее Трамп заявил, что Россия потратила «два доллара» на вмешательство в американские выборы, при этом сами США в это время тратили миллионы долларов, в том числе два миллиона на «операции по смене пола в Гватемале» и 40 миллионов на «улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов».