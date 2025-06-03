Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:19, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян возмутилась из-за школьной программы

Симоньян возмутилась из-за школьной программы по истории в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась из-за школьной программы по истории. Об этом она написала в Telegram.

«Моя дочь окончила пятый класс и теперь все знает про финикийцев, ассирийцев и Египет. Но ей никогда не рассказывали в школе, откуда у нас Крым, кто такой Петр I, Суворов, Екатерина II», — отметила Симоньян.

К посту она также прикрепила фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в котором она рассуждала о школьном образовании. В программе журналистка заявила, что, когда она училась в американской школе, история США была обязательным предметом, тогда как от многих остальных можно было отказаться.

Ранее Симоньян назвала одну из главных скреп России. По мнению Симоньян, ей можно считать стихотворения поэта Михаила Исаковского, который был автором стихов для песен «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Ой, цветет калина» и многих других известных произведений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    YouTube перестанет работать на миллионах iPhone

    В России не увидели привлекательности в созданном Трампом резерве США в биткоинах

    Тигры растерзали четверых фермеров за несколько месяцев

    Ведущий Первого канала описал начало работы словами «чувствовал себя лохом»

    Промокший барсук осмотрел владения и попал на видео в российском заповеднике

    На Западе признали безысходность и скорое поражение Украины

    Россиянам запретили загорать на части черноморского побережья

    Российский миллиардер решил спасти яйца краснокнижных птиц и объявил за них награду

    Медведев поблагодарил одну страну за поддержку в противостоянии с Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости