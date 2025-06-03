Симоньян возмутилась из-за школьной программы по истории в России

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возмутилась из-за школьной программы по истории. Об этом она написала в Telegram.

«Моя дочь окончила пятый класс и теперь все знает про финикийцев, ассирийцев и Египет. Но ей никогда не рассказывали в школе, откуда у нас Крым, кто такой Петр I, Суворов, Екатерина II», — отметила Симоньян.

К посту она также прикрепила фрагмент передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», в котором она рассуждала о школьном образовании. В программе журналистка заявила, что, когда она училась в американской школе, история США была обязательным предметом, тогда как от многих остальных можно было отказаться.

Ранее Симоньян назвала одну из главных скреп России. По мнению Симоньян, ей можно считать стихотворения поэта Михаила Исаковского, который был автором стихов для песен «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Ой, цветет калина» и многих других известных произведений.