США задумали новые санкции против России

Сенат США обсуждает разработку нового законопроекта об ужесточении санкций против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский портал Semafor.
«Мы работаем с Белым домом, чтобы наши действия и сроки не мешали [мирным] переговорам [по урегулированию конфликта на Украине]», — цитирует интернет-издание лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна.
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Как отмечают собеседники журналистов, американские сенаторы полагают, что новые санкции могут стать инструментом давления на Москву для скорейшего завершения конфликта.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США с целью обсудить антироссийские санкции.