США задумали новые санкции против России

Semafor: Сенат США обсуждает законопроект об ужесточении санкций против России

Сенат США обсуждает разработку нового законопроекта об ужесточении санкций против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский портал Semafor.

«Мы работаем с Белым домом, чтобы наши действия и сроки не мешали [мирным] переговорам [по урегулированию конфликта на Украине]», — цитирует интернет-издание лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна.

Как отмечают собеседники журналистов, американские сенаторы полагают, что новые санкции могут стать инструментом давления на Москву для скорейшего завершения конфликта.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США с целью обсудить антироссийские санкции.