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20:28, 3 июня 2025Мир

США задумали новые санкции против России

Semafor: Сенат США обсуждает законопроект об ужесточении санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Сенат США обсуждает разработку нового законопроекта об ужесточении санкций против России. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский портал Semafor.

«Мы работаем с Белым домом, чтобы наши действия и сроки не мешали [мирным] переговорам [по урегулированию конфликта на Украине]», — цитирует интернет-издание лидера республиканского большинства в Сенате Джона Туна.

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Как отмечают собеседники журналистов, американские сенаторы полагают, что новые санкции могут стать инструментом давления на Москву для скорейшего завершения конфликта.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл в США с целью обсудить антироссийские санкции.

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