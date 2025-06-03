Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:41, 3 июня 2025Мир

США закрыли две военные базы в Сирии

Гриффин: США закрыли две военные базы в Сирии, а третью передали курдским СДС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

США закрыли две военные базы в Сирии, а третью передали под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин на своей странице в социальной сети X.

«За последние недели из Сирии было выведено около 500 американских военнослужащих... Три американские базы были либо переданы СДС, либо закрыты», — говорится в публикации.

По словам Гриффин, речь идет о базе поддержки миссии Green Village, которая была закрыта, базе поддержки миссии Euphrates, переданной СДС, а также еще одной, меньшей по размеру базе, которую также закрыли.

Таким образом, была выведена почти четверть американских войск, размещенных в Сирии.

Ранее турецкая правительственная газета Türkiye со ссылкой на национальные органы безопасности писала, что США хотят вывести большую часть своего воинского контингента из Сирии, планируя оставить там силы лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подключала внешнего участника на переговоры с Россией в Стамбуле

    Избрание Бербок главой Генассамблеи ООН описали двумя словами

    Подозреваемого в расправе над олигархом российского авторитета отпустили из СИЗО

    Действующий против безопасности России мужчина пойдет под суд

    В России объявили дезертиром пропавшего на СВО бойца отряда «Шторм-Z»

    Экс-советник Трампа выступил с обвинением в адрес Зеленского

    Предотвращены воздушные удары ВСУ по российскому региону

    Россиянам назвали способ заработать в сети

    Участие Трампа в переговорах по Украине признали выгодным для России

    Возлюбленная Павла Дурова показала фигуру в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости