Гриффин: США закрыли две военные базы в Сирии, а третью передали курдским СДС

США закрыли две военные базы в Сирии, а третью передали под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщила корреспондент Fox News Дженнифер Гриффин на своей странице в социальной сети X.

«За последние недели из Сирии было выведено около 500 американских военнослужащих... Три американские базы были либо переданы СДС, либо закрыты», — говорится в публикации.

По словам Гриффин, речь идет о базе поддержки миссии Green Village, которая была закрыта, базе поддержки миссии Euphrates, переданной СДС, а также еще одной, меньшей по размеру базе, которую также закрыли.

Таким образом, была выведена почти четверть американских войск, размещенных в Сирии.

Ранее турецкая правительственная газета Türkiye со ссылкой на национальные органы безопасности писала, что США хотят вывести большую часть своего воинского контингента из Сирии, планируя оставить там силы лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.