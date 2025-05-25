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12:43, 25 мая 2025Мир

США захотели вывести войска из одной страны

Türkiye: США захотели вывести большую часть контингента в Сирии
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Army / Spc. Zoe Garbarino / AP

США захотели вывести большую часть своего воинского контингента в Сирии, планируя оставить там силы лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия. Об этом пишет турецкая правительственная газета Türkiye со ссылкой на национальные органы безопасности.

«Источники подчеркнули, что США покинут Сирию, в Арабской Республике останется лишь одна база в качестве "символического" присутствия», — приводит издание данные источников.

Ключевой причиной такого решения называется нежелание президента США Дональда Трампа оставаться втянутым в проблемы Ближнего Востока с опасением, что они не принесут Вашингтону никаких значимых выгод.

Ранее стало известно, что США ослабили санкционный режим против Сирии. В частности, Вашингтон снял ограничения с «Сирийских авиалиний», Центрального банка Сирии, других сирийских банков, судоходных компаний, нефтяной компании Sytrol, а также с министерства нефти и минеральных ресурсов, министерства туризма Сирии, компаний, управляющих портами Тартус и Латакия, и отеля Four Seasons в Дамаске.

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