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15:22, 3 июня 2025Россия

Стала известна ситуация на Крымском мосту после сообщений о попытке атаки

С обеих сторон Крымского моста затруднения в проезде к досмотру отсутствуют
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

С обеих сторон Крымского моста затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствуют. Таким образом описали ситуацию на полуострове в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» после сообщений о попытке атаки.

Кроме того, стало известно, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, а со стороны Тамани находятся 120 автомобилей.

До этого некоторые Telegram-каналы писали, что морской пассажирский транспорт приостановил движение.

Во вторник, 3 июня, российские военкоры распространили данные об атаке на Крымский мост. Как утверждает Telegram-канал «Рыбарь», мост подвергся удару подводным аппаратом (типа «Маричка» или «Толока»).

Военкор Александр Коц допустил, что атака, если она была, осуществлена с помощью подводного беспилотника.

Ранее сообщалось об уничтоженном над Крымским мостом дроне.

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