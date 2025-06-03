Над Крымским мостом сбили беспилотник, обломки упали на дорогу

Над Крымским мостом сбили реактивный беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Mash в Telegram-канале.

По его информации, дрон ВСУ пытался атаковать мост около шести часов утра во вторник, 3 июня. По реактивному беспилотнику сработали средства противовоздушной обороны (ПВО), в результате чего его обломки упали на дорогу.

В момент падения обломков по мосту еще двигались машины со стороны Тамани. Никто не пострадал, повреждений автомобилей и самого сооружения также не зафиксировано. Мост впоследствии перекрыли на три часа — за это время специалисты проверили дорогу и убрали все обломки.

По данным Минобороны, в ночь на 3 июня над Крымом сбили три беспилотника. Всего над Россией за ночь перехватили восемь летательных аппаратов, что почти в 20 раз меньше, чем днем ранее.