Интенсивность ночных атак ВСУ по России изменилась почти в 20 раз

Минобороны: Силы ПВО сбили 8 беспилотников над тремя регионами и Азовским морем

Интенсивность ночных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России снизилась почти в 20 раз. За ночь противник выпустил по России восемь летательных аппаратов, что в 18 раз меньше, чем днем ранее, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, ночные попытки атаки на Россию были предприняты в период с 20:22 2 июня до 7:00 3 июня. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь летательных аппаратов над тремя регионами и Азовским морем.

Три беспилотника удалось перехватить над Крымом, по два — над Курской и Белгородской областями, один — над акваторией Азовского моря. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 2 июня ВСУ выпустили по России 162 беспилотника, больше всего летательных аппаратов — 57 — перехватили над Курской областью. Еще 31 беспилотник сбили над Белгородской областью, 27 — над Липецкой областью, 16 — над Воронежской областью, по 11 — над Брянской и Рязанской областями, 6 — над Орловской областью, 2 — над Крымом, 1 — над Тамбовской областью.