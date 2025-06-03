Светлану Дружинину экстренно госпитализировали

Mash: Артистку Светлану Дружинину госпитализировали из-за давления на фоне жары

Актриса и режиссер Светлана Дружинина попала в больницу второй раз за месяц. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, оба раза народную артистку России экстренно госпитализировали из-за скачков давления на фоне жары. Сообщается, что 89-летняя Дружинина жаловалась на проблемы с дыханием, нехватку воздуха и высокое давление 170 на 100. По данным Mash, 28 мая ее доставили в одну из столичных больниц. Медики стабилизировали состояние режиссера «Гардемаринов» и отпустили ее домой.

В ноябре Дружинина оценила сообщения о своей госпитализации, пообещав всех пережить. Актриса назвала слухи о своих болезнях преувеличенными.