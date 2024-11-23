Режиссер «Гардемаринов» оценила сообщения о госпитализации и пообещала всех пережить

Режиссер Дружинина опровергла сообщения о госпитализации, пообещав всех пережить

Российская актриса, режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», оценила сообщения о своей госпитализации. Ее слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

Дружинина опровергла эту информацию и пообещала всех пережить. «Я вас всех переживу, потому что я добрый, щедрый, прекрасный, здоровый, спортивный, верующий человек», — сказала она, поблагодарив за беспокойство.

Режиссер также призвала не верить сообщениям о болезни. Дружинина назвала слухи преувеличенными.

Ранее сообщалось, что звезда фильма «Служебный роман» Светлана Немоляева почувствовала себя плохо во время съемок фильма «Буратино». Как уточнялось, у актрисы резко поднялось давление и закружилась голова.