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12:04, 3 июня 2025Путешествия

Украинская циркачка упала с крыши роскошной виллы в Таиланде и не выжила

Украинка сорвалась с края бассейна на крыше виллы на Пхукете и не выжила
Алина Черненко

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Украинская цирковая акробатка упала с крыши роскошной виллы на тайском курорте Пхукет и не выжила. Подробностями истории поделился таблоид The Sun.

По данным издания, ночью 28-летняя Вероника Кобзова отдыхала у бассейна, расположенного на крыше, подошла близко к его краю и сорвалась вниз. Друзья бросились на помощь девушке, но спасти ее не удалось — в результате падения с 15-метровой высоты туристка получила не совместимые с жизнью травмы головы.

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Как пишет источник, Кобзова была членом известной украинской цирковой семьи. «Молодая, красивая, успешная — и теперь такая ужасная потеря. Вероника, мы всегда будем помнить тебя. Я люблю тебя. Вся наша семья в трауре», — написал дядя девушки Николай.

Уточняется, что Кобзова работала в цирке с 12 лет, а позже стала звездой престижного Cirque du Soleil и немецкого цирка Roncalli Circus. Она также выступала в Азии, чаще всего в Китае, а недавно обосновалась в Таиланде.

В мае четырехлетний ребенок из России упал с безбортного бассейна в Египте и не выжил. Мальчик забрался на край, где не было защитных ограждений, и сорвался с шестиметровой высоты.

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