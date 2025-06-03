В Британии предупредили Украину о высокой цене за атаку на российские аэродромы

UnHerd: Киеву придется заплатить высокую цену за атаку по аэродромам России

Атака на аэродромы России стала последним шансов для Киева на улучшение положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Она провалилась, и теперь Украине придется заплатить за это высокую цену, сообщило британское издание UnHerd.

«Операция, запланированная более года назад, является последней высокорискованной попыткой Киева изменить траекторию войны, которая все больше движется в пользу Москвы», — уточняется в статье.

Издание указывает, что спланированная Киевом операция не принесла никаких преимуществ, а в перспективе может и вовсе стать причиной ослабления позиций Украины как в переговорном, так и в военном плане. Кроме того, нападение может лишить ВСУ американской военной помощи.

Ранее бывший советник главы Белого дома Дональда Трампа генерал Майкл Флинн заявил, что Владимир Зеленский, устроив атаку на российские аэродромы, оскорбил своего американского коллегу. По его словам, США автоматически становятся соучастником преступлений Украины, если Зеленский позволяет себе подобные террористические акты без их ведома.