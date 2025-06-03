Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:31, 3 июня 2025Мир

В бундестаге призвали выслать всех российских дипломатов из Германии

Депутат от ХДС Кизеветтер призвал выслать всех российских дипломатов из Германии
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Родерих Кизеветтер

Родерих Кизеветтер. Фото: Bernd Elmenthaler / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат бундестага от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал выслать из Германии всех российских дипломатов. Соответствующее заявление он сделал в интервью Handelsblatt.

«Мы должны выслать всех оставшихся агентов и дипломатов. Необходимы меры по борьбе с вербовкой так называемых агентов низшего уровня», — сказал он.

Депутат добавил, что считает целесообразным закрыть Русский дом в Берлине и другие учреждения, связанные с Россией.

Ранее Германия предложила ограничить российским дипломатам доступ в Европейский союз. Это предлагалось сделать путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подключала внешнего участника на переговоры с Россией в Стамбуле

    В США допустили совместные миссии F-35 и F-47

    На популярном у россиян зарубежном курорте начали массово закрывать отели

    В одной стране ЕС распалась правящая коалиция

    Собчак захотела запретить одному типу мужчин жениться

    Высмеявшая девочку-квадробера певица оскорбила китайцев

    На Украине уточнили обстоятельства встречи Мединского и Умерова

    Российская школьница рухнула без чувств после затяжки вейпом и попала на видео

    В ЛНР назвали причину больших потерь ВСУ на стыке ДНР и Запорожья

    В российском заливе заметили большое нефтяное пятно

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости