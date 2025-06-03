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02:16, 3 июня 2025Наука и техника

В Чехии представили боевой модуль для борьбы с дронами

В Чехии представили боевой модуль Gladius Max для борьбы с дронами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: FreelanceJournalist / Shutterstock / Fotodom  

Чешская компания EVPU Defence представила дистанционно управляемый боевой модуль Gladius Max на оборонной выставке IDET-2025 в Брно (Чехия). Изделие предназначено для борьбы с дронами, пишет Army Recognition.

В основе установки лежит автоматическая пушка Venom LR калибра 30 миллиметров, которая может вести огонь обычными осколочно-фугасными снарядами и боеприпасами с неконтактным взрывателем. Также в состав модуля входит радар Elta и оптико-электронная система обнаружения и сопровождения целей.

«Система была разработана в результате обширных оперативных исследований и тесного сотрудничества с промышленностью, с учетом уроков, извлеченных из текущих конфликтов, в которых беспилотники и легкая бронетехника ставят новые тактические задачи», — говорится в сообщении.

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Gladius Max также можно оснастить комплексом обороны с датчиками лазерного облучения и дымовыми гранатометами.

В мае стало известно, что боевой модуль российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Крона-Э» предложили установить на белорусские боевые машины пехоты БМП-2. ЗРК ближнего радиуса действия несет зенитные управляемые ракеты 9М340 и 9М333.

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