В деле о заказном убийстве директора подмосковного торгового центра поставили точку

Мособлсуд вынес приговор по делу о заказном убийстве директора ТЦ «Все» Леонова

Московский областной суд поставили точку в деле о заказной расправе над директором подмосковного торгового центра (ТЦ) «Все» Николаем Леоновым. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, процесс по этому делу шел с осени 2021 года. Фигурантами по нему проходили шесть человек, среди которых сожительница Леонова Алина Хохлова.

2 июня присяжные единодушно признали Хохлову виновной в организации преступления. Владимир Хомяков, открывший огонь по предпринимателю, был признан виновным семью голосами против одного. Сергея Синицына пять присяжных признали невиновным — мужчина передавал деньги за совершение преступления. Трое фигурантов ушли на спецоперацию, поэтому вопрос об их виновности не поднимался.

В ближайшее время суд обсудит вердикт присяжных и назначит конкретные сроки обвиняемым.

Расправа произошла 4 июня 2019 года. Киллер в мотоциклетном шлеме подбежал к заходившему в ТЦ Леонову и три раза выстрелил в него. За преступление стрелок получил полтора миллиона рублей.

По версии следствия, Хохлова заказала расправу из-за требований Леонова, который ранее работал в ТЦ завхозом, о половине бизнеса — он хотел часть земельного участка под ТЦ «Все», помещение магазина на 300 квадратных метров и торговый павильон. Женщина от этого оказывалась, а потом решила пойти на преступление, потому что ее бывшего возлюбленного «нельзя было остановить».

Ранее в Петербурге задержали двоих мужчин за попытку расправы ради квартиры.