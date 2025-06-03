В Эстонии решили дерусифицировать Центр русской культуры

ERR: Мэрия Таллина одобрила переименование Центра русской культуры

Мэрия Таллина одобрила решение о переименовании Центра русской культуры в культурный центр «Мере», а также передачу управления над учреждением организации «Котел культуры». Об этом сообщает портал ERR.

«Название исходит из того, что он расположен на бульваре Мере», — пояснил мэр эстонской столицы Евгений Осиновский. Он также пояснил, что учреждение будет преобразовано в культурный центр национальных меньшинств.

Как уточнили журналисты, в результате такого решения Центр русской культуры перестанет существовать как самостоятельное учреждение. Они также подчеркнули, что инициативу продвигает правящая в городе коалиция, возглавляемая социал-демократической партией.

Ранее стало известно, что Эстония прекращает переговоры с Россией об установке навигационных буев по фарватеру реки Нарва. По заявлениям МИД республики, проводить совместные работы по уточнению фарватера реки отказалась российская сторона.