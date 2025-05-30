Эстония прекратила переговоры с Россией по навигации на Нарве

МИД Эстонии: Страна прекращает переговоры с РФ по навигации на Нарве

Эстония прекращает переговоры с Россией об установке навигационных буев по фарватеру реки Нарва. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики, передает ТАСС.

Представитель Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммуссаар сообщил, что Эстония этим летом увеличит количество патрулей в этом районе, чтобы быстрее реагировать на незаконные пересечения границы. В МИД республики добавили, что Россия якобы отказалась проводить совместные работы по уточнению фарватера реки.

Ранее Эстония пригрозила России навигационными буями в своих территориальных водах на реке Нарве, если Москва и Таллин не достигнут двустороннего соглашения. «В настоящее время нет двустороннего соглашения, которое позволило бы разместить все буи в воде. Эстония представила свои предложения России», — сказал глава МВД Эстонии Игорь Таро.

До этого стало известно, что Эстония изучает возможность установки буев с лезвиями на границе с Россией. Таким образом Таллин предлагал бороться с мигрантами.