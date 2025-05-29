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16:09, 29 мая 2025Бывший СССР

Эстония пригрозила России буями

Эстония пригрозила России установить буи в своих территориальных водах на Нарве
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Light / Reuters

Эстония установит навигационные буи в своих территориальных водах на реке Нарве, если Москва и Таллин не достигнут двустороннего соглашения. Об этом сообщает ERR.

«В настоящее время нет двустороннего соглашения, которое позволило бы разместить все буи в воде. Эстония представила свои предложения России. (...) Если двустороннее соглашение не будет достигнуто, Эстония все равно может установить эти буи в своих территориальных водах», — пригрозил глава МВД Эстонии Игорь Таро.

В октябре 2024 года Министерство иностранных дел Эстонии вручило ноту протеста временному поверенному в делах России Ленару Салимуллину. Причиной стало удаление 25 пограничных буев российскими пограничниками на реке Нарве.

За несколько дней до этого стало известно, что Эстония изучает возможность установки буев с лезвиями на границе с Россией. Таким образом Таллин предлагал бороться с мигрантами.

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