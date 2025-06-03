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21:55, 3 июня 2025Бывший СССР

В Литве усомнились в серьезности заявлений Зеленского об угрозе учений России и Белоруссии

Палуцкас с сомнением оценил заявления Зеленского об угрозе учений «Запад»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетУчения НАТО:
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас усомнился в серьезности заявлений президента Украины Владимира Зеленского об угрозе учений России и Белоруссии «Запад-2025». Его слова приводит «Sputnik. Литва».

Украинский лидер на саммите в Вильнюсе посоветовал Европе спросить разведку, «что Россия планирует в Белоруссии этим летом», и допустил, что Киеву и партнерам понадобится больше совместных сил.

Палуцкас подчеркнул, что информацию об учениях собирает не только украинская разведка, но и НАТО, и альянс не расценивает грядущие маневры как опасные.

«Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка или президент Украины, но та информация, которая есть у нас, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — сказал политик.

Ранее стало известно, что Белоруссия решила перенести основную часть учений «Запад-2025» вглубь страны. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин. Чтобы избежать напряженности в регионе, которая может возрасти из-за «шаблонных домыслов» стран — членов НАТО, Минск перенесет часть маневров от западных границ вглубь своей территории, уточнил министр.

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