В Литве усомнились в серьезности заявлений Зеленского об угрозе учений России и Белоруссии

Палуцкас с сомнением оценил заявления Зеленского об угрозе учений «Запад»

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас усомнился в серьезности заявлений президента Украины Владимира Зеленского об угрозе учений России и Белоруссии «Запад-2025». Его слова приводит «Sputnik. Литва».

Украинский лидер на саммите в Вильнюсе посоветовал Европе спросить разведку, «что Россия планирует в Белоруссии этим летом», и допустил, что Киеву и партнерам понадобится больше совместных сил.

Палуцкас подчеркнул, что информацию об учениях собирает не только украинская разведка, но и НАТО, и альянс не расценивает грядущие маневры как опасные.

«Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка или президент Украины, но та информация, которая есть у нас, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — сказал политик.

Ранее стало известно, что Белоруссия решила перенести основную часть учений «Запад-2025» вглубь страны. Об этом заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин. Чтобы избежать напряженности в регионе, которая может возрасти из-за «шаблонных домыслов» стран — членов НАТО, Минск перенесет часть маневров от западных границ вглубь своей территории, уточнил министр.

