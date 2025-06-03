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20:38, 3 июня 2025Моя страна

В Лохе объявили конкурс на самую живучую табличку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Жители российского села Лох объявили конкурс на самую живучую табличку. Об этом говорится в Telegram-канале населенного пункта.

Известно, что таблички и знаки с названием села постоянно воруют, поэтому местные решили попытаться бороться с нарушителями творческим способом. Лоховчане решили провести конкурс на самую живучую табличку: сейчас украденный знак заменили тканевым баннером авторства жительницы села Елены.

В апреле в Саратовской области снова пропал «Лох». В октябре 2024 года также сообщалось о пропаже указателя на Лох. Один из местных жителей сообщил, что знак был закреплен 12 болтами, однако это не помешало неизвестным украсть табличку.

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