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12:16, 3 июня 2025Силовые структуры

В отношении избившего россиянку на глазах ее ребенка политика возбудили дело

В Кировской области следователи возбудили дело в отношении экс-зампред Закса
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Кировской области следователи возбудили дело в отношении бывшего заместителя председателя законодательного собрания (Закс) региона Владислава Гукасова, который избил женщину на глазах ее ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщила помощник руководителя управления Следственного комитета (СК) России по области Мария Пикулева.

Дело возбудили по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Пикулева отметила, что во время расследования действиям фигуранта также будет дана правовая оценка по статье 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, 30 мая во время дорожного конфликта подозреваемый несколько раз ударил женщину по голове, а также причинил повреждения ее машине. Все это происходило в присутствии маленького ребенка женщины.

Ранее сообщалось, что политик посчитал, что женщина, с которой он вступил в конфликт, подрезала его на дороге.

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