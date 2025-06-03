В российском регионе военный уклонист получил шесть лет колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд дал 6 лет колонии военному уклонисту

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд дал шесть лет колонии военному, который уклонился от службы в период мобилизации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Мужчина совершил преступление, предусмотренное частью 5 статьи 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Отмечается, что военный не явился на службу в воинскую часть в Южно-Сахалинске в декабре 2024 года. Он жил в городе, проводил время по своему усмотрению до марта этого года, пока его не задержали.

Ранее сообщалось, что на Украине начали массово блокировать счета уклонистов. Также стало известно, что в случае неуплаты штрафов за нарушение правил мобилизации украинцев могут жилья.