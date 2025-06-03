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19:40, 3 июня 2025Мир

В США обеспокоились последствиями атаки Украины по российским аэродромам

Экс-советник Трампа Бэннон: Атака Украины по РФ может обернуться против США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Атака Украины по российским аэродромам может обернуться против Штатов, втянув их в конфликт. С таким заявлением в интервью американскому кабельному телеканалу News Nation выступил экс-советник действующего президента США Дональда Трампа публицист Стив Бэннон.

«Нельзя допускать, чтобы страна, которую мы спонсируем деньгами и с которой заключаем экономическую сделку, думала, что может идти атаковать российскую территорию и втянуть нас в конфликт с Россией», — сказал эксперт.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Украина атаковала российские военные аэропорты, потому что загнана в угол на фоне неудач на фронте в конфликте с Россией.

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