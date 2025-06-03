Экс-советник Трампа Бэннон: Атака Украины по РФ может обернуться против США

Атака Украины по российским аэродромам может обернуться против Штатов, втянув их в конфликт. С таким заявлением в интервью американскому кабельному телеканалу News Nation выступил экс-советник действующего президента США Дональда Трампа публицист Стив Бэннон.

«Нельзя допускать, чтобы страна, которую мы спонсируем деньгами и с которой заключаем экономическую сделку, думала, что может идти атаковать российскую территорию и втянуть нас в конфликт с Россией», — сказал эксперт.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Украина атаковала российские военные аэропорты, потому что загнана в угол на фоне неудач на фронте в конфликте с Россией.