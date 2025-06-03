Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:05, 3 июня 2025Мир

На Западе признали безысходность и скорое поражение Украины

Аналитик Кошкович: Украина атаковала аэропорты РФ, потому что загнана в угол
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украина атаковала российские военные аэропорты, потому что загнана в угол на фоне неудач на фронте в конфликте с Россией. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович.

«Зеленский пытается склонить Кремль к ядерному конфликту. Это нездорово и безумно, но он загнан в угол. Это также означает, что украинская армия скоро рухнет», — написал эксперт.

Ранее американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт заявил, что Украина должна потерпеть поражение в конфликте с Россией ради мира в Восточной Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор раскрыл последствия массированной атаки ВСУ на российский регион

    В России не увидели привлекательности в созданном Трампом резерве США в биткоинах

    Тигры растерзали четверых фермеров за несколько месяцев

    Ведущий Первого канала описал начало работы словами «чувствовал себя лохом»

    Промокший барсук осмотрел владения и попал на видео в российском заповеднике

    На Западе признали безысходность и скорое поражение Украины

    Россиянам запретили загорать на части черноморского побережья

    Российский миллиардер решил спасти яйца краснокнижных птиц и объявил за них награду

    Медведев поблагодарил одну страну за поддержку в противостоянии с Западом

    Припарковавшая машину возле стройки москвичка подверглась изнасилованию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости