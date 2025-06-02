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00:47, 2 июня 2025Мир

В США заявили о необходимости поражения Украины в конфликте с Россией

Политолог Липпинкотт: Украина должна проиграть ради мира в Восточной Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина должна потерпеть поражение в конфликте с Россией ради мира в Восточной Европе. Такое мнение высказал американский политолог и журналист Джозайя Липпинкотт в соцсети X.

«На данный момент единственный путь к миру в Восточной Европе заключается в том, чтобы Украина решительно проиграла, а украинское государство было разрушено», — считает он.

По словам Липпинкотта, что Киев не умеет вести переговоры и думать о собственных интересах, выступая в качестве острия провокационного поведения западных стран. Он также призвал Вашингтон держать подальше от ближнего зарубежья России.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что на Западе уже перестали отрицать, что поражение Украины неизбежно. Он указал, что даже крупнейшие западные СМИ говорят о тяжелом положении Киева.

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