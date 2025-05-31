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06:53, 31 мая 2025Мир

В США признали неизбежное поражение Украины в противостоянии с Россией

Миршаймер: На Западе перестали отрицать, что поражение Украины неизбежно
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran заявил, что на Западе уже перестали отрицать, что поражение Украины в противостоянии с Россией неизбежно.

По его мнению, Киев находится в большой беде. Он отметил, что даже крупнейшие западные СМИ говорят об этом. «Если посмотреть на публикации там, то станет понятно, что украинцы висят в петле», — подчеркнул он.

Миршаймер добавил, что Москва находится в самом выгодном положении, что позволяет ей диктовать условия на поле боя, а также за столом переговоров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил нежелание Киева заключать мир с Москвой. Он заявил, что президент США Дональд Трамп не может подтолкнуть страну к заключению невыгодной сделки, которую, по его мнению, Россия не будет соблюдать.

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