Кулеба заявил о нежелании Украины заключать мир с Россией

Ситуация на линии фронта для Украины не так ужасна, как ее описывают, сама республика надеется на поддержку европейских стран. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в статье Foreign Affairs.

По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) Украины держится. Он добавил, что страны Европы объявляют о новой военной помощи Киеву, одновременно инвестируя в оборонное производство на континенте. Кулеба заключил, что президент США Дональд Трамп не может подтолкнуть Украину к заключению невыгодной сделки, которую, по его мнению, Россия не будет соблюдать.

Ранее Кулеба сообщил, что санкции Европейского союза (ЕС) не могут повлиять на Россию. По мнению дипломата, Вашингтону необходимо не только ввести санкции против нефтяной промышленности России, но и убедить сделать это Саудовскую Аравию.

До этого Кулеба заявил, что возможный выход Трампа из переговорного процесса между Москвой и Киевом пошел бы на пользу Украине. По его словам, в таком случае украинским властям следует перекреститься и поставить свечку в церкви за здоровье американского лидера «за то, что он оставил нас в покое и мы можем спокойно строить свою стратегию».