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11:08, 3 июня 2025Мир

В США раскрыли причину молчания Трампа из-за атаки дронов на Россию

Axios: Трамп молчит об атаке дронов на Россию, считая ее происками своих врагов
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп молчит об атаке украинскими дронами России, так как он и его окружение считают операцию Киева происками своих врагов из «глубинного государства» и предыдущей демократической администрации. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на влиятельных сторонников президента.

«Некоторые влиятельные лица [из окружения Трампа] выразили подозрения и гнев по поводу того, что Киев не проинформировал президента об операции заранее. В лучшем случае они расценили нападение как контрпродуктивное для зарождающихся мирных переговоров; в худшем — они опасались попытки Украины и американских деятелей "глубинного государства" еще больше втянуть США в конфликт», — отмечается в материале.

Также портал приводит слова влиятельного сторонника Трампа Джека Пособеца. Он заявил, что администрация должна провести расследование на предмет того, причастен ли к атаке украинских дронов бывший президент США Джо Байден и функционеры Демократической партии США.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил, что у президента Трампа кончилось терпение в отношении украинского конфликта. По словам дипломата, американский лидер «достиг конца своего терпения» в отношении боевых действий. Кроме того, он указал, что посредническую роль в кризисе может взять на себя Турция.

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