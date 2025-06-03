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15:40, 3 июня 2025Мир

В США раскрыли цель атаки Украины на российские аэродромы

Экс-аналитик ЦРУ Биб: Украина хотела столкнуть Россию и США атакой на аэродромы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

За счет атаки на российские аэродромы Украина хотела столкнуть Россию и США. Об этом заявил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в интервью Foreign Policy.

«Нет сомнений, что это увеличивает вероятность прямой конфронтации [между Россией и США], если только администрация Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать», — отметил экс-аналитик.

Биб подчеркнул, что политика украинского руководства заключается в том, чтобы вынудить Белый дом ужесточить позицию по отношению к России.

Ранее американский военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что с помощью ударов по российским аэродромам Киев хотел отвлечь внимание от положения дел на фронте.

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