Экс-аналитик ЦРУ Биб: Украина хотела столкнуть Россию и США атакой на аэродромы

За счет атаки на российские аэродромы Украина хотела столкнуть Россию и США. Об этом заявил бывший глава аналитического подразделения по России в ЦРУ Джордж Биб в интервью Foreign Policy.

«Нет сомнений, что это увеличивает вероятность прямой конфронтации [между Россией и США], если только администрация Трампа не предпримет активных шагов по ее разрядке, что она может сделать», — отметил экс-аналитик.

Биб подчеркнул, что политика украинского руководства заключается в том, чтобы вынудить Белый дом ужесточить позицию по отношению к России.

Ранее американский военный аналитик Брайан Берлетик заявил, что с помощью ударов по российским аэродромам Киев хотел отвлечь внимание от положения дел на фронте.