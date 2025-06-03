Берлетик: Украина атакой на аэродромы пыталась отвлечь внимание от фронта

Украина атакой на российские военные аэродромы пыталась отвлечь внимание от положения дел на фронте. Цель этих действий раскрыл в соцсети X американский военный аналитик Брайан Берлетик.

«Эти трюки создают эффектные заголовки и на время отвлекают внимание от того факта, что Украина и ее западные кураторы по-прежнему проигрывают войну», — написал он.

По словам западного эксперта, Россия обладает преимуществом в артиллерии, беспилотниках, крылатых и баллистических ракетах, корректируемых авиабомбах и, что самое главное, в живой силе.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский с помощью атаки на российские аэродромы хотел спровоцировать Москву на ядерный ответ. Однако, по его словам, Россия знает о подобных планах Зеленского, в связи с чем «может держать руку на пульсе».