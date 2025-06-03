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09:37, 3 июня 2025Мир

На Западе уличили Зеленского в попытке спровоцировать Россию на ядерный ответ

Аналитик Кошкович: Зеленский хотел спровоцировать Россию на ядерный ответ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хотел спровоцировать Россию на ядерный ответ за счет атаки на ее аэродромы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Если вы прочитали хотя бы одну книгу о ядерном сдерживании, вы знаете, что ответ на внезапную атаку на ядерную триаду — ядерный. Зеленский это знал. Он хочет спровоцировать ядерный ответ», — отметил Кошкович.

По словам аналитика, Россия знает о подобных планах Зеленского, в связи с чем «может держать руку на пульсе».

Ранее Кошкович заявил, что украинская атака на российские аэродромы призвана помочь Зеленскому остаться у власти.

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