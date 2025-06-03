На Западе уличили Зеленского в попытке спровоцировать Россию на ядерный ответ

Аналитик Кошкович: Зеленский хотел спровоцировать Россию на ядерный ответ

Президент Украины Владимир Зеленский хотел спровоцировать Россию на ядерный ответ за счет атаки на ее аэродромы. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Если вы прочитали хотя бы одну книгу о ядерном сдерживании, вы знаете, что ответ на внезапную атаку на ядерную триаду — ядерный. Зеленский это знал. Он хочет спровоцировать ядерный ответ», — отметил Кошкович.

По словам аналитика, Россия знает о подобных планах Зеленского, в связи с чем «может держать руку на пульсе».

Ранее Кошкович заявил, что украинская атака на российские аэродромы призвана помочь Зеленскому остаться у власти.