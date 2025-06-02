На Западе объяснили цель атаки Украины на российские аэродромы

Аналитик Кошкович про атаку на аэродромы РФ: Зеленский готов на все ради власти

Украинская атака на российские аэродромы призвана помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому остаться у власти. Такую цель в соцсети X назвал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

«Зеленский пойдет на все, чтобы остаться у власти. Его политическое выживание связано с войной», — заявил эксперт.

По мнению Кошковича, украинский лидер пытается саботировать переговоры Киевы и Москвы и спровоцировать ядерный ответ.

Ранее Зеленский взял на себя ответственность за теракт против российских аэродромов. По его словам, подготовка к операции шла более полутора лет. Всего Украина задействовала 117 беспилотников в атаке. Операцию возглавил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Масштабный налет беспилотников на военные аэродромы подтвердили в Минобороны РФ.