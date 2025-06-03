В Таиланде слон ограбил магазин с крекерами

В Таиланде слон зашел в один из местных магазинов и обокрал полки с крекерами

В Таиланде слон зашел в один из местных магазинов в провинции Пакчонг на западе королевства, обчистил полки с рисовыми крекерами и спокойно ушел. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным издания, слон по кличке Плай Бианг Лек уже не впервые становится участником таких инцидентов. В прошлый раз он устроил набег на ресторан в провинции Накхонратчасима.

Ранее сообщалось, что россиянин заметил в поле на окраине Перми цирковых слонов. Транспортное средство, которое перевозило животных, сломалось. В связи с этим их выпустили в поле погулять.