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01:45, 3 июня 2025Из жизни

В Таиланде слон ограбил магазин с крекерами

В Таиланде слон зашел в один из местных магазинов и обокрал полки с крекерами
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Таиланде слон зашел в один из местных магазинов в провинции Пакчонг на западе королевства, обчистил полки с рисовыми крекерами и спокойно ушел. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным издания, слон по кличке Плай Бианг Лек уже не впервые становится участником таких инцидентов. В прошлый раз он устроил набег на ресторан в провинции Накхонратчасима.

Ранее сообщалось, что россиянин заметил в поле на окраине Перми цирковых слонов. Транспортное средство, которое перевозило животных, сломалось. В связи с этим их выпустили в поле погулять.

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