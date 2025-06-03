Ведущий Первого канала описал начало работы словами «чувствовал себя лохом»

Ведущий «Модного приговора» Рогов заявил, что сильно переживал на первой съемке

Известный российский стилист, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Рогов признался, что в начале работы в проекте чувствовал себя неуверенно. Переживаниями он поделился в интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой, доступном на Rutube.

Рогов признался, что его удивило предложение Первого канала стать ведущим шоу о преображениях. Он подчеркнул, что до этого никогда не работал в подобных масштабных проектах. «Я себя чувствовал лохом, на самом деле. Я все понимаю головой, но внутри, видимо, я тот самый мальчик Саша Рогов, который все равно чувствует себя каким-то посредственным, обычным, условно никому неинтересным», — высказался телеведущий.

Стилист добавил, что с трудом помнит свою первую съемку, так как он сильно переживал.

Ранее Рогов рассказал, что в проекте «Золушка. Перезагрузка» на канале ТНТ он должен был оскорблять героинь. В частности, заявил ведущий, женщин нужно было называть жирными.