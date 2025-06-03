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19:11, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала описал начало работы словами «чувствовал себя лохом»

Ведущий «Модного приговора» Рогов заявил, что сильно переживал на первой съемке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский стилист, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Рогов признался, что в начале работы в проекте чувствовал себя неуверенно. Переживаниями он поделился в интервью актрисе и телеведущей Юлии Меньшовой, доступном на Rutube.

Рогов признался, что его удивило предложение Первого канала стать ведущим шоу о преображениях. Он подчеркнул, что до этого никогда не работал в подобных масштабных проектах. «Я себя чувствовал лохом, на самом деле. Я все понимаю головой, но внутри, видимо, я тот самый мальчик Саша Рогов, который все равно чувствует себя каким-то посредственным, обычным, условно никому неинтересным», — высказался телеведущий.

Стилист добавил, что с трудом помнит свою первую съемку, так как он сильно переживал.

Ранее Рогов рассказал, что в проекте «Золушка. Перезагрузка» на канале ТНТ он должен был оскорблять героинь. В частности, заявил ведущий, женщин нужно было называть жирными.

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